SON DAKİKA: 'Yenidoğan çetesi' sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabı X'ten 'Yenidoğan çetesi'ne dair önemli bir haberi duyurdu. Erdinç, sanıklardan doktor İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiğini yazdı.

Gazetecinin aktardığına göre intiharın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

İlker Gönen'e istenen ceza

İstanbul’da devlet hastanelerindeki bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan çetesi'nin ortaya çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çetenin çökertilmesinin ardından 22’si tutuklu toplam 47 sanığa dava açıldı. Tutuklu sanıklar arasında suç örgütünün sevk ve idaresini yapmakla suçlanan doktor İlker Gönen de vardı.

Doktor İlker Gönen'e davada 10 bebeğin ölümü nedeniyle 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'tan 10 kez, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.