Son dakika: Yenidoğan davasında tutuklu sayısı yükseliyor!
Son dakika... 'Yenidoğan Çetesi' davasında savcılık, tutuksuz yargılanan 10 sanığın daha tutuklanmasını talep etti. Böylece 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yarğılandığı davada tutuklu sayısı 32'ye yükselecek.
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İstanbul’da SGK'dan para almak için 12 bebeğin ölümüne neden olan Yenideoğn Çetesi'nin yargılandığı dava sürüyor.
Çete yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davanın 12. gününde savcı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını talep etti.
Bugünkü duruşmada ise mağdur aileler ifade verdi.