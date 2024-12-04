Son dakika: Yenidoğan soruşturmasında ikinci dalga: 14 kişi gözaltında
Son dakika... SGK'dan para almak için 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında ikinci dalga operasyonu başladı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı.
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'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin dava süreci devam ederken, soruşturmada ikinci dalga için düğmeye basıldı.
14 kişi gözaltında
Çeteye yönelik ikinci operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivil bulunduğu öğrenildi.
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