Son dakika: Yenidoğan soruşturmasında kapatılan hastanelere kayyum atandı

İstanbul’da sigortadan para almak için yeni doğan bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesi davası devam ederken, çetenin anlaşmalı olduğu hastaneler kapatılmıştı. Kapatılan hastanelere kayyum atanmasına karar verildi.

Haberi davayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından duyurdu.

Kamunun zarara uğratılmaması için yeniden açıldılar

MASAK'ın 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında adı geçen sağlık kuruluşlarının hesaplarını incelemeye aldığını hatırlatan Erdinç karar metnini paylaştı. Karar metninde ruhsatı iptal edilen hastanelerde hastanaların başka hastanelere naklediliği, bu süre zarfından tıbbi ilaçların bozulma riskinin doğduğu belirtildi.

Hem kamunun hem de vatandaşın zarara uğratılmaması için, kapatılan hastanelerin devlet eliyle kayyum atanarak yönetilmesine karar verildi.

Kayyum atanan ve yeniden faaliyete açılan hastaneler ise şöyle sıralandı:

1- Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece "Avcılar Hospital Hastanesi"

2- Doğamed Sağlık Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Doğa Hospital Hastanesi"

3- Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel TRG Hospitalist Hastanesi'' ve ''Silivri Kolan Hastanesi"

4- Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Esenler Güney Hastanesi"

5- Beymed Sağlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Birinci Hastanesi"

6- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Avrupa Şafak Hastanesi" ve "Özel İstanbul Şafak Hastanesi'

7- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Bağcılar Şafak Hastanesi"

8- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Reyap İstanbul Hastanesi" ve "Çorlu Reyap Hastanesi"