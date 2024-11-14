Son Dakika: Yenikapı metrosunda yangın! Seferlerde aksama var
Son Dakika Haberi: İstanbul’un Fatih ilçesinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. Yangının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı ifade edildi.
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanların yayılmasını takiben yolcular dışarı çıkarılarak istasyon boşaltıldı. Yenikapı durağı geçici olarak seferdışı bırakıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
* M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.