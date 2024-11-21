Son dakika: Yetkisiz çakar ve silah kullananları yakacak haber!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silah taşımaya yönelik cezaların artırılmasını öngören kanun teklifini kabul etti. Teklif, trafikte güvenliği tehdit eden ve yetkisiz şekilde çakar lamba kullanan kişilere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını içeriyor. Ayrıca, ateşli silah taşıyan ve bu silahları ruhsatsız bulunduran kişilere yönelik de daha sert cezai yaptırımlar getiriliyor.

Yasaya göre, yetkisiz çakar kullanımına ilişkin cezalarda önemli artışlar yapılacak. Bu tür suçları işleyenlere, önceki düzenlemede öngörülen cezalara ek olarak, para cezası ve hapis cezalarının daha yüksek oranlarda uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, ateşli silahların ruhsatsız olarak taşınması veya bulundurulması durumunda, failler için hapis cezalarının süresi uzatılacak ve bu tür suçlarla mücadele güçlendirilecek.