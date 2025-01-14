SON DAKİKA: Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi! Yılmaz Özdil'in son durumu (Yılmaz Özdil kimdir)

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirmesinin ardından İstanbul'daki Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne kaldırılırken, deneyimli yazarın tedavisine başlandı. Okurları, Yılmaz Özdil'in sağlık durumunun nasıl olduğunu merak ediyor.

Yılmaz Özdil sağlık durumu

Kalp krizi geçirmesinin ardından hastanede tedaviye alınan Özdil'in operasyonla kalp damarlarından birinin açıldığı belirtildi. Özdil'e yarın da anjiyo yapılarak iki damarı daha açılacak.

Youtube yayınlarına ara verdi

Özdil'in Youtube hesabından "Sürpriz bir sağlık sorunum nedeniyle hastanedeyim, Youtube yayınlarıma bu yüzden ara vermek zorunda kaldım, özür dilerim. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim, en yakın zamanda yine burada görüşmek dileğiyle" paylaşımı yapıldı.

Yılmaz Özdil kimdir?

İzmir'de doğan 60 yaşındaki Yılmaz Özdil, İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirmesinin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleğe Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başlayan Özdil, 1994'te Milliyet gazetesine geçerek yazı işleri müdürü oldu. 1995 yılında aynı görevi Sabah gazetesinde yaptı. Ardından 1999'da Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı.

Star gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine döndü, bir dönem atv haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi. Bu grubun TMSF’ye devredilmesinin ardından Hürriyet gazetesine geçti.

Hürriyet'ten 15 Ağustos 2014'te istifa eden Özdil, 10 Ekim 2014 ile Mart 2023'e kadar Sözcü'de yazdı. Daha sonra hem Sözcü hem de Sözcü TV'den istifa ederek YouTube kanalında yayın yapmaya başladı.