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Son dakika: YKS tercih tarihleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS sınav tercih tarihinin, 20 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milyonlarca üniversite öğrencisinin tercih yapacağı, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın (YKS) tercih tarihleri değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS sınavının tercih tarihlerinin yangın ve sel felaketleri sebebiyle uzatıldığını açıkladı.  Normal süresinde 5-13 Ağustos tarihleri  arasında yapılacak tercihler, 5 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek. 