Son dakika: YKS tercih tarihleri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS sınav tercih tarihinin, 20 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Milyonlarca üniversite öğrencisinin tercih yapacağı, Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın (YKS) tercih tarihleri değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS sınavının tercih tarihlerinin yangın ve sel felaketleri sebebiyle uzatıldığını açıkladı. Normal süresinde 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihler, 5 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021