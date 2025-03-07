Son dakika: Yozgat'taki kayıp öğretmen Tanju Oğuz'dan acı haber

Yozgat'ta 4 Mart Salı günü kaybolan öğretmen Tanju Oğuz, arama çalışmalarının 3. gününde Akdağmadeni Akçakışla göletinde ölü olarak bulundu.

Akdağmadeni ilçesindeki Akçakışla Göleti’nde kaybolan Tanju Oğuz'u arama çalışmaları AFAD, Jandarma, Emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan 150 personel, 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron ile yürütülüyordu.

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, son açıklamasında "Akçakışla sulama göletinde su üstü ve su altı çalışmalarıyla devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz. Eğer gören, duyan, herhangi bir bilgisi olan insanlarımızın Emniyet ve Jandarma teşkilatımızla gerek fiilen gerek 112 ihbar hattı üzerinden ulaşmaları bizlerin de işlerini kolaylaştıracaktır. İnşallah sağ sağlim bulur ailesine teslim ederiz" demişti.