Son dakika: YSK, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal istemini reddetti

YSK'nın, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemine ilişkin başvuruyu reddettiği öğrenildi.

Doç. Dr. Kemal Çiftçi, kurultayın yeterli hazırlık yapılmadan ve hukuka aykırı şekilde düzenlendiğini iddia ederek iptali ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu ise Çiftçi’nin dilekçesinde belirttiği iddiaları herhangi bir delil veya belgeye dayandırmağı gerekçesi ile reddetmişti. Çankaya İlçe Başkanlığının ret kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi"nin istenmesi üzerine, başvuru YSK’ye gitmişti.

Ancak YSK'dan da farklı bir karar çıkmadı. YSK, ''Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'' nedeniyle reddine karar verdi.