Son dakika: YSK kararını açıkladı! CHP'nin itirazı kabul edildi: Kongreler devam edecek, ilçe kongreleri devam edecek mi? YSK kararı ne oldu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına dayanılarak Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir'de kongre yapılamayacağı yönündeki ilçe seçim kurulu kararlarını dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşımıştı.

YSK, CHP'nin başvurusunu bugün gündemine alarak değerlendirdi. Kurulun yaklaşık 2 saat süren toplantısı 16.40'ta sona erdi.

İl yönetimi kayyumda kalacak

Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin itirazının kabul edildiğini ve ilçe kongrelerinin devam edeceğini açıkladı. Ancak Yener, İstanbul İl Yönetimi'nin kayyumda kalmaya devam edeceğini vurguladı.

CHP'nin talebi neydi?

CHP, başvurusunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı" niteliğinde olduğunu savunmuştu. Ayrıca Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının bu karara dayanarak aldığı kongre iptali kararlarının "tam kanunsuzluk" teşkil ettiğini öne sürerek kaldırılmasını talep etmişti.

Partinin dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

"YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması" istenmişti.