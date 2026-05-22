Son dakika: YSK 'mutlak butlan' itirazını reddetti
Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası siyasi tartışmalar sürüyor. Karar doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin göreve iade edildiği belirtilirken, CHP yönetimi süreci Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Ancak YSK, Özgür Özel yönetiminin yaptığı itiraz başvurusunu reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu'nun yapılan başvuruyu değerlendirmesinin ardından CHP'nin "mutlak butlan" kararına yönelik itirazını reddettiği bildirildi.