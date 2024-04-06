Son dakika: YSK'dan Kütahya için karar: Oylar yeniden sayılacak

Kütahya İl Seçim Kurulu’nun aldığı ve CHP'nin itirazıyla YSK'ya taşınan 'geçersiz oyların yeniden sayılması' kararının iptal talebi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tarafından reddedildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kütahya'da kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı 40 bin 712 oy alarak birinci çıktı. MHP'nin adayı ise 40 bin 110 oy aldı. Aradaki fark ise 602.

İl Seçim Kurulu 'oylar yeniden sayılsın' kararı vermişti. CHP, Kütahya'da il seçim kurulunun vermiş olduğu 'oylar yeniden sayılsın' kararına itiraz etmişti.