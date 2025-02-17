Son dakika... Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi
Son dakika... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", Ümit Özdağ ise "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, Özdağ'ın 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Özdağ'ın kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediğinin değerlendirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izni alındığı kaydedildi.