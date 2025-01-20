Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ’ın 19 Ocak’ta partisinin il başkanları toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle harekete geçti.

Özdağ, Ankara’da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Devlet Demir Yolları Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ'ın karayoluyla İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Soruşturma “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açıldı. Özdağ, soruşturmaya tepki göstererek konuşmanın Antalya’da yapıldığını ve yetkili makamın Antalya Başsavcılığı olması gerektiğini belirtti.

Ümit Özdağ ne dedi?

Zafer Partisi lideri, AK Parti döneminde deist ve ateist oranının yüzde 16’yı aştığını iddia etti. “FETÖ’nün devlete sızmasından” Erdoğan’ı sorumlu tuttu. “Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Erdoğan’ın kendisidir” ifadelerini kullandı. Özdağ ayrıca son bin yılda yaşanan Haçlı Seferlerinin bile AK Parti’nin verdiği zarar kadar etkili olmadığını öne sürdü.

Özdağ’dan soruşturmaya tepki: “İster hapse atın, ister kurşuna dizin”

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret soruşturmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. “Bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazırım” diyerek geri adım atmayacağını belirtti. “İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve Cumhuriyetten taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Soruşturmanın İstanbul’da açılmasını da eleştirdi.