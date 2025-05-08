Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye sevk edildi
Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına, sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Mahkeme, Özdağ’ın hastaneye kaldırılması üzerine duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.
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MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması, Özdağ’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine ertelendi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Özdağ ve avukatları duruşmaya katılmadı.
Mahkeme, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.