SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 19 Ocak'taki konuşmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya gerekçe olarak da Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri gösterildi.

'Cumhurbaşkanına hakaret'le suçlanan Özdağ, dün Ankara'da gözaltına alınmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Özdağ, buradan serbest bırakıldı.

Ümit Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi lideri, AK Parti döneminde deist ve ateist oranının yüzde 16’yı aştığını iddia etti. “FETÖ’nün devlete sızmasından” Erdoğan’ı sorumlu tuttu. “Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Erdoğan’ın kendisidir” ifadelerini kullandı. Özdağ ayrıca son bin yılda yaşanan Haçlı Seferlerinin bile AK Parti’nin verdiği zarar kadar etkili olmadığını öne sürdü.