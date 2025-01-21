SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Ümit Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi lideri, AK Parti döneminde deist ve ateist oranının yüzde 16’yı aştığını iddia etti. “FETÖ’nün devlete sızmasından” Erdoğan’ı sorumlu tuttu. “Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Erdoğan’ın kendisidir” ifadelerini kullandı. Özdağ ayrıca son bin yılda yaşanan Haçlı Seferlerinin bile AK Parti’nin verdiği zarar kadar etkili olmadığını öne sürdü.