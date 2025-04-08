Son dakika: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Süreç, 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşma sonrası başladı. Özdağ hakkında, bu toplantıdaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul’a sevk edildi. İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri sürerken, hakaret suçlamasından serbest bırakılan Özdağ hakkında, gözaltı süreci devam ederken başlatılan bir başka soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında jet hızıyla işlem yapıldı ve Özdağ tutuklandı.

Söz konusu yeni suçlamayla ilgili iddianame, olaydan 78 gün sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ’ın çeşitli sosyal medya paylaşımları ve kamuya açık beyanlarıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği öne sürüldü.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Özdağ önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.