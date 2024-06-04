SON DAKİKA... Zonguldak'ta madende göçük! Mahsur kalanlar var
Son dakika gelişmesi... Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait madende göçük meydana geldi. Göçüğün ardından madende mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı.
Haber Merkezi
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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne bağlı maden ocağında bugün öğle saatlerinde göçük meydana geldi.
Olayın arın (kazı yeri) kayması sonucu meydana geldiği belirtilirken, iki işçinin göçükte kaldığı ifdae edildi.
İhbar üzerine bölgeye TTK tahlisiye ekibi sevk edildi. İşçilerin mesai arkadaşları da kurtarma çalışmasına başladı.