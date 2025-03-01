SON DAKİKA: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın, Ramazan ayı nedeniyle tebrik mesajı yayınlayan Vestel’in CEO’su Ergün Güler'e gönderdiği e-posta sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Köksal, e-postasında, holdingin yalnızca Ramazan ve Kurban bayramlarını kurumsal olarak kutladığını belirterek, dini günlere bağımsız bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Konuya ilişkin daha önce de uyarıda bulunduğunu söyleyen Köksal, bu tür kutlamaların tekrar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

E-postanın sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti.

İşte soruşturmanın gerekçesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında şöyle dendi: "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Köksal, bugün başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.