Son dakika…Beykoz'da pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu
Son dakika...İstanbul Beykoz'da yol kenarında poşet içerisine bırakılmış pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis ekipleri, el bombalarını incelenmek üzere olay yerinden aldı.
Haber Merkezi
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TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Edirne istikametinde, yol kenarında şüpheli paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çevre kontrolünü sağladıktan sonra yaptığı incelemede poşet içerisinde pimi çekilmemiş 2 el bombası buldu.
Polis ekipleri, el bombalarını incelenmek üzere olay yerinden aldı.