Son dakika...Erdoğan: Enflasyonu yine tek haneye indireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek şu mesajları verdi:

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kocaeli Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Ülkemizin önünde açılan tarihi fırsat penceresini sonuna kadar açmakta kararlıyız. Hükümet olarak kutlu yürüyüşe hizmet edecek enerji ve inanca sahibiz. Devlet olarak altyapı ve potansiyele fazlasıyla sahibiz. Yeter ki birliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.

Akbelen mesajı

Kemerköy Termik Santrali yıllık 1 milyar dolar civarında ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz için önemli bir milli değer konumundadır. Santralin mevcut kömür kaynağı tükenmek üzere olduğu için yeni kaynaklar bulması gerekir.

Son 21 yılda Türkiye toplamda 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır. Hedefimiz bu rakamı 7 milyara yükseltmektir. Ülkemizde yürütülen kampanyaları 'ağaç sevgisi' veya 'çevre hassasiyetiyle' izah edilemeyecek bir gerçektir.

Başaramadınız, başaramayacaksınız

Muğla belediyesi ana muhalefette. Onlara soruyorum. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın bakalım açıklayın. Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum, başaramadınız, başaramayacaksınız.

Fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır

Kavga ve skandal muhalefet cephesinde hiç kesilmiyor. Matematik uzmanı oldukları için 38-39 milletvekili yavrucaklara veriyorlar sonra 'eyvah yalnız kaldık' diyorlar. Ayak oyunlarıyla birbirleriyle uğraşıyorlar. Türkiye vizyonsuz bir muhalefete sahiptir. Kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencillikleri asla unutlmayacaktır. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.

Ekonomik zorulukları biz de görüyoruz

Ekonomik zorulukları biz de görüyoruz. Dillendirilen serzenişleri yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayet karşısında insanlara ayar verenlerden asla olmadık. Milletimizin sözünün başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim görevimiz milletin sesine kulak verip eser ve hizmetleri yapmaktır. Doğru politikalarla bu hassasiyetimizden taviz vermedik.

Her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüterek milli geliri 1 trilyon sınırına getiriyoruz

Ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarına imza attık. Her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüterek milli geliri 1 trilyon sınırına getiriyoruz. İstihdamı 32 milyon kişiye çıkardığımız bir Türkiye var.

Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık

Vesayetten teröre, darbeden ekonomik tuzaklara kadar karşılaştığımız sorunları saymıyorum bile. Vatandaşlarımızın tamamına her alanda refahlarını yükseletecek bir altyapı kurduk. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık. Güvenliği her alanda tesis ettik. Adaleti, Türk milleti için çalışan bir kurum haline getirdik.

Enflasyonu yine tek haneye indireceğiz

Bugün çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir. Biz Türkiye'nin sadece güncel değil çok eskiden gelen kronik sorunuyla mücadele ediyoruz. Enflasyonu yüzde 6'ya kadar düşüren de biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Dikkat edilirse bu süreçte asla ödün vermediğimiz 2 husus vardır. Biri istihdam diğeri de büyüme.

Sıkıntıların hepsi gelip geçicidir

Öğrencisinden ev hanımına bu milletin omurgasını oluşturan tüm kardeşlerime sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin hayatlarında da dalgalanmalar, darlıklar olabilir. Bölgesel ve küresel krizlerin birtakım sorunların yol açtığı sıkıntıların hepsi gelip geçicidir. Türkiye'nin imkanları ve potansiyeli de geçmişle mukayese edilemeyecek kadar büyüktür. Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının bizim önümüzdeki deryadan uzaklaştırması mümkün değildir.

Deprem yaralarını sarmak için 104 milyar dolara mı ihtiyacımız var?

Evlatlarımızın geleceğini küçük beklenti ve endişelerin önüne koymaktır. Bunu başardığımızda önümüzde kimse duramaz. Deprem yaralarını sarmak için 104 milyar dolara mı ihtiyacımız var? Biz bu dediğim şekilde ilerlersek bu parayı milli gelirimize ekleriz. Omuz omuza verip yükü paylaşırsak bu sorundan kurtuluruz. Refah payını arttırmak için ortak geleceğimize sahip çıkarsak eskisinden çok daha yüksek alım gücüne kavuşmuş oluruz.

Fındık fiyatları belirlendi

Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.