Son dakika... İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura törenlerinin 81 ilde coşkuyla gerçekleştiğini açıklarken İstanbul için de çekiliş tarihini açıkladı.

Kura Ramazan Bayramı'dan sonra

İstanbul için TOKİ kura çekilişinin Ramazan Bayramı'ndan sonra gerçekleşeceğini belirten Kurum,, "100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek, İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız." dedi.

