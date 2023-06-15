Son dakika...Kılıçdaroğlu, tüm danışmanlarının görevine son verdi
Son dakika gelişmesi...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verdi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, danışman ve başdanışmanların görevlerinin dün itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir'in de bulunduğu öğrenildi.