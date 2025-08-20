Son depremeler 20 Ağustos 2025 listesi... Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Ülkemizde her gün onlarca deprem meydana gelirken Balıkesir Sındırgı'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken 4 ve üzeri depremler korku yaratıyor. Bugün yine onlarca deprem yaşanırken "Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu mu" sorusu sıkça geliyor.

Son depremler listesi (20 Ağustos 2025)

09:57: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

09:56: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

09:53: Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML

09:53: Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 ML

09:46: Akhisar (Manisa) - 1.6 ML

09:40: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

09:39: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

09:39: Ege Denizi - 2.7 ML

09:32: Sındırgı (Balıkesir) - 3.7 MW

09:26: Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 ML

09:25: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

09:21: Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML

09:13: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

09:11: Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 ML

09:07: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

09:03: Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 ML

09:00: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

08:58: Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 ML

08:55: Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 ML

08:54: Merkez (Elazığ) - 1.3 ML

08:52: Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 ML

08:49: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

08:47: Köprüköy (Erzurum) - 2.6 ML

08:47: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

08:45: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

08:43: Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.5 ML

08:41: Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML

08:36: Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 ML

08:35: Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 ML

08:30: Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 ML

08:28: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

08:25: Bozkurt (Denizli) - 1.4 ML

08:24: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

08:20: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

08:19: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

08:13: Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML

08:02: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

08:02: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

07:56: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

07:40: Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 ML

07:36: Hekimhan (Malatya) - 1.4 ML

07:34: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

07:28: Gördes (Manisa) - 1.4 ML

07:27: Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 ML

07:21: Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML

07:16: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

07:11: Göksun (Kahramanmaraş) - 1.4 ML

07:10: Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 ML

07:05: Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 ML

06:59: Sındırgı (Balıkesir) - 2.1 ML

06:56: Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 ML

06:54: Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 ML

06:52: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

06:46: Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML

06:45: Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML

06:38: Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 ML

06:36: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

06:31: Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 ML

06:30: Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 ML

06:27: Sındırgı (Balıkesir) - 2.4 ML

06:22: Sivrice (Elazığ) - 0.9 ML

06:19: Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML

06:08: Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML

06:07: Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML

06:03: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

06:02: Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 ML

06:02: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

05:48: Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 ML

05:45: Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML

05:36: Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML

05:30: Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 ML

05:29: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

05:25: Sındırgı (Balıkesir) - 2.4 ML

05:24: Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML

05:14: Yazıhan (Malatya) - 1.5 ML