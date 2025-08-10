Bugü 4 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanmazken sabaha karşı Balıkesir Sındığı 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bu sarsıntı bölge halkında panik yaratırken yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte en son veriler...

Son depremler (10 Ağustos 2025)

12:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

10:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

10:06 – Köyceğiz (Muğla) – 1.1

09:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

09:38 – Akdeniz, Arsuz açıkları (Hatay) – 2.3

09:12 – Simav (Kütahya) – 1.1

09:11 – Simav (Kütahya) – 1.1

08:31 – Kelkit (Gümüşhane) – 1.1

08:21 – İvrindi (Balıkesir) – 2.2

08:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07:49 – Sincik (Adıyaman) – 1.3

07:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06:05 – Merkez (Kars) – 1.5

05:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

05:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05:52 – Akçadağ (Malatya) – 1.2

05:52 – Ula (Muğla) – 1.9