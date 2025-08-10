Son depremler 10 Ağustos 2025 listesi: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri
Son depremler listesi merak ediliyor. Bugün Balıkesir'deki deprem korku yaratırken neyse ki 4 üzeri bir deprem yaşanmadı. Şimdi vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler...
Bugü 4 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanmazken sabaha karşı Balıkesir Sındığı 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Bu sarsıntı bölge halkında panik yaratırken yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte en son veriler...
Son depremler (10 Ağustos 2025)
12:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
10:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10:06 – Köyceğiz (Muğla) – 1.1
09:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
09:38 – Akdeniz, Arsuz açıkları (Hatay) – 2.3
09:12 – Simav (Kütahya) – 1.1
09:11 – Simav (Kütahya) – 1.1
08:31 – Kelkit (Gümüşhane) – 1.1
08:21 – İvrindi (Balıkesir) – 2.2
08:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:49 – Sincik (Adıyaman) – 1.3
07:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:05 – Merkez (Kars) – 1.5
05:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
05:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05:52 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
05:52 – Ula (Muğla) – 1.9