Son depremler 10 Aralık listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Deprem kuşağındaki ülkemizde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Jeolojik hareketlilik bölge genelinde yakından izleniyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor ve "son depremler" araması sıkça yapılıyor.
Bugün itibarıyla yurdun farklı noktalarında hafif şiddetli depremler kaydedildi. Vatandaşlarımızın çoğu sarsıntıları hissetmezken her gün olduğu gibi "son depremler" araması sıkça yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem verileri...
Son depremler listesi (10 Aralık 2025)
09.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
09.54 – Gördes (Manisa) – 0.9
09.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09.36 – Akçadağ (Malatya) – 1.5
09.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
09.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.51 – Ege Denizi, Marmaris (Muğla) – 1.6
06.42 – Simav (Kütahya) – 2.5
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06.33 – Köprüköy (Erzurum) – 1.3
06.23 – Akhisar (Manisa) – 1.2
06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.04 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.9
05.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.27 – Akçadağ (Malatya) – 1.5
05.19 – Akçadağ (Malatya) – 1.3
05.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.16 – Zile (Tokat) – 1.0
05.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.01 – Sivrice (Elazığ) – 0.7
05.00 – Hassa (Hatay) – 1.5
04.57 – Yalvaç (Isparta) – 1.3
04.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.43 – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) – 1.7
04.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.28 – Yazıhan (Malatya) – 0.8
04.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
04.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
04.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03.54 – Yayladağı (Hatay) – 2.5
03.50 – Ege Denizi, Menderes (İzmir) – 1.3
03.49 – Pütürge (Malatya) – 0.9
03.45 – Tuşba (Van) – 1.4
03.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.39 – Menteşe (Muğla) – 1.5
03.38 – Merkez (Elazığ) – 1.1
03.33 – Pamukkale (Denizli) – 1.2
03.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.07 – Akçadağ (Malatya) – 1.8
02.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.00 – Marmara Denizi, Erdek (Balıkesir) – 2.7
01.22 – Çınarcık (Yalova) – 1.4
01.15 – Ege Denizi, Bodrum (Muğla) – 2.2
00.56 – Kızılcahamam (Ankara) – 1.5
00.47 – Simav (Kütahya) – 2.4
00.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
00.33 – Simav (Kütahya) – 1.9
00.03 – Şarköy (Tekirdağ) – 1.4