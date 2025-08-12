Son depremler 12 Ağustos 2025 listesi... Balıkesir, İstanbul yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam ederken ülkemizin diğer bölgelerinde de ufak çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Balıkesir ve İstanbul'da yaşayanlar yeni deprem olup olmadığını öğrenmek isterken "son depremler" aramasına ağırlık veriyor.
Türkiye 10 Ağustos'taki Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremle korku dolu anlar yaşadı. Ülkeyi ayağa kaldıran deprem sonrası artçı sarsıntılar endişe yaratırken özellikle bu günlerde bölgede yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bu sebeple de son depremler verisi araştırılıyor.
Son depremler listesi (12 Ağustos 2025)
08:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
08:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
07:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
07:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
07:33 – Ege Denizi – 2.3
07:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
07:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6