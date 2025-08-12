Son depremler 12 Ağustos 2025 listesi... Balıkesir, İstanbul yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye 10 Ağustos'taki Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik depremle korku dolu anlar yaşadı. Ülkeyi ayağa kaldıran deprem sonrası artçı sarsıntılar endişe yaratırken özellikle bu günlerde bölgede yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bu sebeple de son depremler verisi araştırılıyor.

Son depremler listesi (12 Ağustos 2025)

08:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

08:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

08:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

08:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

08:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

07:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

07:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

07:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

07:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

07:33 – Ege Denizi – 2.3

07:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

07:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6