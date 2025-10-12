SON DEPREMLER 12 EKİM 2025 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

12 Ekim 2025 tarihli son depremler listesi merak konusu oldu. Gün içinde yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar son verileri araştırıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu sorgulanıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sarsıntı listesi...

Son depremler listesi...

09.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.6

09.25 – Köyceğiz (Muğla) – 1.5

09.12 – Pasinler (Erzurum) – 1.8

09.11 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.2

09.04 – Simav (Kütahya) – 1.8

08.58 – Köyceğiz (Muğla) – 1.5

08.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.32 – Ula (Muğla) – 1.3

08.28 – Köyceğiz (Muğla) – 1.2

08.27 – Köyceğiz (Muğla) – 1.6

08.18 – Kale (Malatya) – 1.3

08.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.34 – Buca (İzmir) – 1.4

07.23 – Simav (Kütahya) – 0.9

07.23 – Sincik (Adıyaman) – 2.2

07.07 – Köyceğiz (Muğla) – 2.1

07.00 – Simav (Kütahya) – 0.8

06.59 – Deyrizor (Suriye) – 3.5

06.52 – Simav (Kütahya) – 1.5

06.50 – Ula (Muğla) – 1.4

06.48 – Simav (Kütahya) – 1.2

06.46 – Köyceğiz (Muğla) – 1.5

06.40 – Köyceğiz (Muğla) – 4.1

06.25 – Marmara Denizi – 1.9

06.10 – Simav (Kütahya) – 1.1

06.09 – Simav (Kütahya) – 1.0

06.08 – Simav (Kütahya) – 1.2

05.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.28 – Simav (Kütahya) – 0.9

05.18 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.2

05.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

05.17 – Simav (Kütahya) – 1.4

05.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05.01 – Simav (Kütahya) – 1.4