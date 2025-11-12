SON DEPREMLER 12 KASIM 2025 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Ülkemizde her gün yüzlerce deprem meydana geliyor. Şu sıralar en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşanıyor. Bölge diken üstünde ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son verileri sürekli kontrol ediliyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...

12 Kasım 2025 son depremler listesi

09.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

08.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.30 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 2.4

08.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

08.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

07.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.43 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.7

07.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.28 – Gaziemir (İzmir) – 1.8

07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.08 – Buca (İzmir) – 1.2

07.07 – Uludere (Şırnak) – 2.6

07.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

06.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

06.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

06.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

06.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.37 – Uludere (Şırnak) – 1.6

06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.22 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5

06.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.04 – Kemah (Erzincan) – 1.2

06.02 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4

05.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

05.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.48 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 2.6

05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.47 – Gürün (Sivas) – 1.0

05.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.33 – Çameli (Denizli) – 1.5

05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

05.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

04.28 – Karadeniz, Sinop açıkları – 3.1

04.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

04.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

04.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.01 – Andırın (Kahramanmaraş) – 2.4

04.00 – Doğanşehir (Malatya) – 1.1

03.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.52 – Kırıkhan (Hatay) – 1.6

03.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

03.44 – Emet (Kütahya) – 1.0

03.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

03.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

03.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

03.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.18 – Akhisar (Manisa) – 1.1

03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.00 – Bandırma (Balıkesir) – 1.4

02.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.56 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9

02.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6