SON DEPREMLER: 12 Şubat AFAD deprem listesi... Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Vatandaşları her gün kontrol ettiği aramalardan biri de son depremler... AFAD'ın sıkça güncellediği verileri binlerce kişi öğrenmek istiyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Balıkesir'deki hareketlilik sürerken Erzincan Kemah'taki depremler de korku yaratıyor. Dün yine bölgede yaşanan deprem paniğe neden oldu. Vatandaşlar bugün en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
08.55 - Mutki (Bitlis) - 2.0
08.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
08.30 - Pütürge (Malatya) - 1.5
07.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07.48 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.9
07.35 - Simav (Kütahya) - 1.0
07.30 - Keban (Elazığ) - 1.2
07.28 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.3
07.15 - Pütürge (Malatya) - 2.7
05.46 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.7
04.38 - Mutki (Bitlis) - 1.3
04.33 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4
04.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
03.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
03.43 - Doğanşehir (Malatya) - 1.9
02.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
02.20 - Doğanşehir (Malatya) - 1.1
02.09 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.5
01.57 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
01.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
01.54 - Saimbeyli (Adana) - 2.3
01.48 - Saimbeyli (Adana) - 2.0
01.38 - Simav (Kütahya) - 2.1
01.22 - Pütürge (Malatya) - 1.2
01.08 - Simav (Kütahya) - 1.6
00.39 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.2