SON DEPREMLER 13 EKİM 2025 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Ülkemizde yine bugün onlarca deprem meydana geldi. En çok sarsıntı ise Balıkesir ve Kütahya'da yaşandı. Vatandaşlar her gün olduğu gibi "son depremler" araması yapıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
"Son depremler" araması yoğun şekilde yapılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. Bugün 4 ve üzeri büyülükte sarsıntı yaşanmadı. İşte bugünkü depremlerin listesi...
13 Ekim son depremler listesi...
09.43 – Simav (Kütahya) – 1.1
09.18 – Simav (Kütahya) – 2.8
09.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.54 – Simav (Kütahya) – 1.0
08.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.31 – Simav (Kütahya) – 1.4
08.25 – Kale (Malatya) – 1.2
08.24 – Simav (Kütahya) – 1.5
07.18 – Simav (Kütahya) – 1.2
07.16 – Simav (Kütahya) – 1.1
07.05 – Simav (Kütahya) – 1.2
07.03 – Simav (Kütahya) – 1.2
06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.43 – Simav (Kütahya) – 3.0
06.29 – Yığılca (Düzce) – 1.4
06.19 – Simav (Kütahya) – 1.1
06.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.54 – Marmara Denizi, Süleymanpaşa (Tekirdağ) – 1.9
05.48 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
05.19 – Ege Denizi, Datça (Muğla) – 1.8
05.15 – Simav (Kütahya) – 0.9
04.18 – Simav (Kütahya) – 1.4
04.13 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.8
04.02 – Simav (Kütahya) – 0.8
03.53 – Ula (Muğla) – 1.8
03.46 – Simav (Kütahya) – 1.2
03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
03.24 – Simav (Kütahya) – 2.5
03.03 – Simav (Kütahya) – 3.6
02.57 – Simav (Kütahya) – 2.5
02.40 – Simav (Kütahya) – 1.0
02.33 – Simav (Kütahya) – 1.3
02.13 – Savaştepe (Balıkesir) – 1.2
01.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.55 – Hazar Gölü, Sivrice (Elazığ) – 1.3
01.18 – Simav (Kütahya) – 2.6
01.16 – Simav (Kütahya) – 2.4
01.13 – Pütürge (Malatya) – 1.2
01.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
00.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.46 – Kemah (Erzincan) – 1.3
00.24 – Akhisar (Manisa) – 1.3
00.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
00.06 – Kemah (Erzincan) – 2.8
00.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.03 – Hazar Gölü, Sivrice (Elazığ) – 1.0
00.01 – Simav (Kütahya) – 1.2