SON DEPREMLER 13 EKİM 2025 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

"Son depremler" araması yoğun şekilde yapılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. Bugün 4 ve üzeri büyülükte sarsıntı yaşanmadı. İşte bugünkü depremlerin listesi...

13 Ekim son depremler listesi...

09.43 – Simav (Kütahya) – 1.1

09.18 – Simav (Kütahya) – 2.8

09.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.54 – Simav (Kütahya) – 1.0

08.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.31 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.25 – Kale (Malatya) – 1.2

08.24 – Simav (Kütahya) – 1.5

07.18 – Simav (Kütahya) – 1.2

07.16 – Simav (Kütahya) – 1.1

07.05 – Simav (Kütahya) – 1.2

07.03 – Simav (Kütahya) – 1.2

06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.43 – Simav (Kütahya) – 3.0

06.29 – Yığılca (Düzce) – 1.4

06.19 – Simav (Kütahya) – 1.1

06.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.54 – Marmara Denizi, Süleymanpaşa (Tekirdağ) – 1.9

05.48 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6

05.19 – Ege Denizi, Datça (Muğla) – 1.8

05.15 – Simav (Kütahya) – 0.9

04.18 – Simav (Kütahya) – 1.4

04.13 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.8

04.02 – Simav (Kütahya) – 0.8

03.53 – Ula (Muğla) – 1.8

03.46 – Simav (Kütahya) – 1.2

03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

03.24 – Simav (Kütahya) – 2.5

03.03 – Simav (Kütahya) – 3.6

02.57 – Simav (Kütahya) – 2.5

02.40 – Simav (Kütahya) – 1.0

02.33 – Simav (Kütahya) – 1.3

02.13 – Savaştepe (Balıkesir) – 1.2

01.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.55 – Hazar Gölü, Sivrice (Elazığ) – 1.3

01.18 – Simav (Kütahya) – 2.6

01.16 – Simav (Kütahya) – 2.4

01.13 – Pütürge (Malatya) – 1.2

01.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

00.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

00.46 – Kemah (Erzincan) – 1.3

00.24 – Akhisar (Manisa) – 1.3

00.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

00.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.06 – Kemah (Erzincan) – 2.8

00.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

00.03 – Hazar Gölü, Sivrice (Elazığ) – 1.0

00.01 – Simav (Kütahya) – 1.2