Son depremler 14 Ağustos 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...
Son günlerde depremler bir hayli artmış durumda... Balıkesir depreminin endişesi devam ederken dün Osmaniye'de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bugünkü son durum merak edilirken "son depremler" araması yapılıyor.
Deprem ülkesi Türkiye sallanmaya devam ediyor. 6.1'lik Balıkesir depreminin üzerinden 4 gün geçerken yeni depremler de meydana geliyor. İşte bugün yaşanan son depremler...
Son depremler (14 Ağustos 2025)
14:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.2
14:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
14:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
14:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
14:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
14:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
14:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
14:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
14:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
14:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
14:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
14:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
14:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
14:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
14:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
14:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
13:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
13:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
13:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
13:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
13:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
13:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
13:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
13:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
13:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
13:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
13:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
13:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
13:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
13:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
13:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
13:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
13:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
13:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
13:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
13:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
13:00 – Tavşanlı (Kütahya) – 1.3