Son depremler 15 Ağustos 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ederken Türkiye'nin dört bir yanında ufak çaplı depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde 2 sarsıntı yaşanırken vatandaşlar son deprem verilerini incelemek istiyor. İşte bugünkü son depremler listesi...
Türkiye son olarak Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğünde depremler korku dolu anlar yaşadı. 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin artçıları sürüyor. Bölgede onlarca deprem yaşanırken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusuna yanıt aranıyor.
Son depremler listesi (15 Ağustos 2025)
13:13:46 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 4.3
12:06:51 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 4.0
11:42:22 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6
11:33:32 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
11:31:42 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6
11:29:23 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5
11:26:16 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
11:25:44 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5
11:22:15 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.0
11:19:30 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.2
11:18:12 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 0.8
11:16:13 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0
11:15:40 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
11:14:14 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 0.9
11:11:04 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
11:07:53 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
11:05:34 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
11:02:17 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1
11:00:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4
10:55:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1
10:51:43 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4
10:46:55 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6
10:45:38 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.5
10:44:45 - Yazıhan (Malatya) - Büyüklük 2.7
10:44:30 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 3.0
10:39:06 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
10:37:46 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 0.9
10:35:03 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.9
10:34:14 - Battalgazi (Malatya) - Büyüklük 1.7
10:27:21 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.2
10:27:04 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.0
10:25:18 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5
10:24:37 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
10:21:27 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
10:18:43 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0
10:16:50 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0
10:15:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
10:14:08 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
10:14:07 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
10:11:30 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4
10:07:55 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
10:06:48 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
10:05:28 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5
10:04:56 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
10:02:48 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0
10:00:45 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1
10:00:08 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
09:57:45 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4
09:55:59 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5
09:54:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.7
09:48:35 - Adapazarı (Sakarya) - Büyüklük 1.2