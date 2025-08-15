Türkiye son olarak Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğünde depremler korku dolu anlar yaşadı. 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin artçıları sürüyor. Bölgede onlarca deprem yaşanırken "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusuna yanıt aranıyor.

Son depremler listesi (15 Ağustos 2025)

13:13:46 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 4.3

12:06:51 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 4.0

11:42:22 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6

11:33:32 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3

11:31:42 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6

11:29:23 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5

11:26:16 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

11:25:44 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5

11:22:15 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.0

11:19:30 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.2

11:18:12 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 0.8

11:16:13 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0

11:15:40 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

11:14:14 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 0.9

11:11:04 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3

11:07:53 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3

11:05:34 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3

11:02:17 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1

11:00:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4

10:55:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1

10:51:43 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4

10:46:55 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6

10:45:38 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.5

10:44:45 - Yazıhan (Malatya) - Büyüklük 2.7

10:44:30 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 3.0

10:39:06 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

10:37:46 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 0.9

10:35:03 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.9

10:34:14 - Battalgazi (Malatya) - Büyüklük 1.7

10:27:21 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.2

10:27:04 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.0

10:25:18 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5

10:24:37 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3

10:21:27 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3

10:18:43 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0

10:16:50 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0

10:15:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

10:14:08 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3

10:14:07 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

10:11:30 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4

10:07:55 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

10:06:48 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

10:05:28 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5

10:04:56 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

10:02:48 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0

10:00:45 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1

10:00:08 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2

09:57:45 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.4

09:55:59 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5

09:54:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.7

09:48:35 - Adapazarı (Sakarya) - Büyüklük 1.2