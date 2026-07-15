SON DEPREMLER 15 TEMMUZ 2026 LİSTESİ: Yeni deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu?

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Son depremler araması bugün yoğun şekilde yapılıyor. Kahramanmaraş'taki 4.2'lik deprem panik yaratırken bugünkü son durum araştırılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu sorgulanıyor.

15 Temmuz 2026 son depremler listesi için tıklayınız

08:22 – Seydikemer (Muğla) – 1.3 ML

08:21 – Akçakent (Kırşehir) – 1.1 ML

08:00 – Sinjar, Ninova (Irak) / Nusaybin (Mardin) – 2.8 ML

07:53 – Sivrice (Elazığ) – 1.0 ML

06:58 – Gürpınar (Van) – 2.1 ML

06:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3 ML

06:15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4 ML

06:02 – Manyas (Balıkesir) – 1.5 ML

05:31 – Akdeniz / Dalaman (Muğla) – 2.8 ML

05:30 – Simav (Kütahya) – 1.3 ML

05:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 ML

05:10 – Marmara Denizi / Şarköy (Tekirdağ) – 1.5 ML

04:39 – Köprüköy (Erzurum) – 1.4 ML

04:28 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.2 ML

04:09 – Pınarbaşı (Kayseri) – 1.8 ML

03:58 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.4 ML

03:41 – Varto (Muş) – 2.0 ML

03:38 – Hizan (Bitlis) – 1.1 ML

03:26 – Sungurlu (Çorum) – 0.7 ML

02:59 – Akdeniz – 2.6 ML

02:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 ML

02:21 – Kozan (Adana) – 1.6 ML

01:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4 ML

00:36 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0 ML

00:21 – Van Gölü / Tuşba (Van) – 1.5 ML

00:18 – Şenkaya (Erzurum) – 3.4 ML

00:15 – Aslanapa (Kütahya) – 1.5 ML