SON DEPREMLER 15 TEMMUZ 2026 LİSTESİ: Yeni deprem oldu mu, az önce deprem mi oldu?
Kahramanmaraş'ta dün 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün yeni bir deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bölgede tedirginlik yaşanırken vatandaşlar "son depremler" aramasını sıklaştırdı. İşte AFAD'ın geçtiği veriler...
Son depremler araması bugün yoğun şekilde yapılıyor. Kahramanmaraş'taki 4.2'lik deprem panik yaratırken bugünkü son durum araştırılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu sorgulanıyor.
15 Temmuz 2026 son depremler listesi için tıklayınız
08:22 – Seydikemer (Muğla) – 1.3 ML
08:21 – Akçakent (Kırşehir) – 1.1 ML
08:00 – Sinjar, Ninova (Irak) / Nusaybin (Mardin) – 2.8 ML
07:53 – Sivrice (Elazığ) – 1.0 ML
06:58 – Gürpınar (Van) – 2.1 ML
06:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3 ML
06:15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4 ML
06:02 – Manyas (Balıkesir) – 1.5 ML
05:31 – Akdeniz / Dalaman (Muğla) – 2.8 ML
05:30 – Simav (Kütahya) – 1.3 ML
05:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 ML
05:10 – Marmara Denizi / Şarköy (Tekirdağ) – 1.5 ML
04:39 – Köprüköy (Erzurum) – 1.4 ML
04:28 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.2 ML
04:09 – Pınarbaşı (Kayseri) – 1.8 ML
03:58 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.4 ML
03:41 – Varto (Muş) – 2.0 ML
03:38 – Hizan (Bitlis) – 1.1 ML
03:26 – Sungurlu (Çorum) – 0.7 ML
02:59 – Akdeniz – 2.6 ML
02:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 ML
02:21 – Kozan (Adana) – 1.6 ML
01:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4 ML
00:36 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0 ML
00:21 – Van Gölü / Tuşba (Van) – 1.5 ML
00:18 – Şenkaya (Erzurum) – 3.4 ML
00:15 – Aslanapa (Kütahya) – 1.5 ML