SON DEPREMLER 16 EKİM 2025 LİSTESİ... Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son depremler on binlerce vatandaş tarafından her gün takip ediliyor. Bugün Akdeniz bölgesinde yaşayanlar aramayı sıklaştırmış durumda... AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri incelenmek isteniyor. İşte son liste...

Son depremler (16 Ekim 2025)

08.40 – Battalgazi (Malatya) – 1.3

08.32 – Simav (Kütahya) – 1.5

08.22 – Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) – 1.9

08.16 – Köyceğiz (Muğla) – 1.5

08.15 – Simav (Kütahya) – 1.2

08.01 – Ula (Muğla) – 3.2

08.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.30 – Milas (Muğla) – 1.5

07.20 – Akdeniz – 4.3

06.52 – Simav (Kütahya) – 1.1

06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.09 – Gediz (Kütahya) – 1.3

06.08 – Pamukkale (Denizli) – 0.9

05.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.50 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.0

05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

05.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

05.07 – Akdeniz, Fethiye açıkları (Muğla) – 1.2

05.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.57 – Honaz (Denizli) – 2.0

04.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

04.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

02.51 – Soma (Manisa) – 2.0

02.45 – Doğanşehir (Malatya) – 2.9

02.44 – Simav (Kütahya) – 1.4

01.46 – Gördes (Manisa) – 1.2

01.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

01.27 – Ege Denizi, Kuşadası Körfezi açıkları (Aydın) – 2.0

00.59 – Kırkağaç (Manisa) – 1.5

00.58 – Hazar Gölü, Sivrice (Elazığ) – 1.9

00.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

00.27 – Kale (Malatya) – 0.8

00.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

00.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

00.04 – Kale (Malatya) – 1.2