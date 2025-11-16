Son depremler 16 Kasım 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ederken Ege Denizi'nde de son günler bir hareketlilik söz konusu... Bugün yine en çok sarsıntı Sındırgı'da kaydedilirken Ege Denizi de epey sallandı. Neyse ki bu depremler 4 ve üzeri büyüklükte gerçekleşmezken vatandaşlar son depremleri merak ediyor. İşte liste...
Balıkesir Sındırgı'da anormal bir hareketlilik söz konusu... Her gün yüzlerce sarsıntı gerçekleşiyor. Bölge halkı tedirginlik yaşarken uzmanlardan da epey görüş geliyor. Bugün yaşanan sarsıntıları incelemek isteyenler yine "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumdalar... İşte detaylar...
Son depremler 16 Kasım 2025 listesi
08.58, Sarayköy (Denizli), Büyüklük: 1.3 ML
08.43, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.4 ML
08.31, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.2 ML
08.30, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.8 ML
08.19, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 3.1 ML
08.18, Erciş (Van), Büyüklük: 1.5 ML
08.13, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 3.2 ML
07.58, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
07.51, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.3 ML
07.49, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.0 ML
07.46, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.6 ML
07.43, Ege Denizi - [13.88 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.8 ML
07.36, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.0 ML
07.25, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.9 ML
07.17, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.4 ML
07.15, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.7 ML
07.14, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 3.3 ML
07.11, Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.76 km] Milas (Muğla), Büyüklük: 1.3 ML
07.10, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.3 ML
07.00, Karlıova (Bingöl), Büyüklük: 1.2 ML
06.53, Ege Denizi - [14.30 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 2.4 ML
06.51, Ege Denizi - [14.28 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 2.4 ML
06.42, Ege Denizi - [11.24 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.9 ML
06.41, Ege Denizi - [13.80 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.3 ML
06.38, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.5 ML
06.37, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.8 ML
06.35, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.7 ML
06.34, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.4 ML
06.31, Doğanşehir (Malatya), Büyüklük: 1.2 ML
06.16, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
06.05, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.8 ML
06.03, Sincik (Adıyaman), Büyüklük: 1.5 ML
06.03, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
06.00, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 2.1 ML
05.53, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.9 ML
05.47, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 3.1 ML
05.43, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
05.40, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
05.39, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.0 ML
05.33, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.3 ML
05.29, Kozluk (Batman), Büyüklük: 1.4 ML
05.22, Kozluk (Batman), Büyüklük: 1.2 ML
05.22, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.2 ML
05.20, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.6 ML
05.15, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.5 ML
05.14, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.6 ML
05.12, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.8 ML
05.08, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.3 ML
04.59, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.3 ML
04.49, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.7 ML
04.46, Pazarcık (Kahramanmaraş), Büyüklük: 1.8 ML
04.44, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.2 ML
04.33, Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.92 km] Milas (Muğla), Büyüklük: 1.2 ML
04.26, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.7 ML
04.24, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.8 ML
04.23, Akdeniz - [06.76 km] Marmaris (Muğla), Büyüklük: 0.9 ML
04.23, Ege Denizi - [19.97 km] Gökçeada (Çanakkale), Büyüklük: 1.0 ML
04.21, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.9 ML
04.20, Darende (Malatya), Büyüklük: 2.0 ML
04.12, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.4 ML
04.10, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.9 ML
04.01, Ege Denizi - [10.24 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 0.9 ML
03.59, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 2.1 ML
03.58, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
03.52, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 2.1 ML
03.50, Ege Denizi - [11.59 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.2 ML
03.50, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.0 ML
03.49, Ege Denizi - [10.43 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.2 ML
03.48, Merkez (Bolu), Büyüklük: 1.0 ML
03.40, Akdeniz - [52.49 km] Kaş (Antalya), Büyüklük: 1.8 ML
03.37, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.9 ML
03.30, Ekinözü (Kahramanmaraş), Büyüklük: 1.1 ML
03.27, Ege Denizi - [16.75 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 2.2 ML
03.24, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 2.2 ML
03.23, Pütürge (Malatya), Büyüklük: 1.2 ML
03.22, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
03.12, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.5 ML
03.01, Ege Denizi - [24.12 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 2.7 ML
02.54, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.3 ML
02.50, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.4 ML
02.42, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.0 ML
02.38, Ege Denizi - [11.38 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.4 ML
02.38, Ege Denizi - [10.63 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.0 ML
02.29, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.6 ML
02.26, Ege Denizi - [10.96 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.5 ML
02.23, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.2 ML
02.22, Ege Denizi - [12.51 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.6 ML
02.21, Ege Denizi - [11.41 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 2.0 ML
02.20, Ege Denizi - [11.86 km] Ayvacık (Çanakkale), Büyüklük: 1.5 ML
02.17, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.9 ML
02.15, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.1 ML
02.13, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.7 ML
02.12, Onikişubat (Kahramanmaraş), Büyüklük: 1.5 ML
02.11, Yeşilyurt (Malatya), Büyüklük: 0.9 ML
02.11, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.8 ML
02.08, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.4 ML
02.05, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.2 ML
01.59, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 1.8 ML
01.58, Ekinözü (Kahramanmaraş), Büyüklük: 1.2 ML
01.52, Sındırgı (Balıkesir), Büyüklük: 0.8 ML