"Son depremler" araması yaşanan depremlerin ardından yine gündemde... Özellikle Kütahya Simav'da meydana gelen depremler halkı tedirgin ediyor. "Yeni deprem oldu mu" sorusu sıklıkla yöneltiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği bugünkü son depremler...

17 Haziran Salı 2025 son depremler listesi...

08:31 – Simav (Kütahya) – 1.7

08:25 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.2

08:10 – Kiğı (Bingöl) – 1.6

08:06 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.9

07:51 – Simav (Kütahya) – 1.3

07:51 – Ege Denizi – 2.5

07:45 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.6

07:42 – Sincik (Adıyaman) – 2.2

07:26 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.5

07:09 – Pütürge (Malatya) – 1.1

06:55 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.3

06:51 – Meram (Konya) – 1.0

06:43 – Nallıhan (Ankara) – 1.5

06:28 – Afşin (Kahramanmaraş) – 2.2

05:33 – Ege Denizi, Eceabat açıkları (Çanakkale) – 1.0

05:30 – Simav (Kütahya) – 1.0

05:27 – Simav (Kütahya) – 0.9

05:20 – Ödemiş (İzmir) – 0.9

04:42 – Simav (Kütahya) – 1.4

04:33 – Afşin (Kahramanmaraş) – 1.3

03:58 – Simav (Kütahya) – 2.9

03:51 – Simav (Kütahya) – 2.4

03:49 – Simav (Kütahya) – 2.5

03:48 – Simav (Kütahya) – 3.4

03:48 – Simav (Kütahya) – 3.4

03:47 – Simav (Kütahya) – 2.5

03:47 – Simav (Kütahya) – 2.9

03:44 – Simav (Kütahya) – 3.5

03:02 – Ege Denizi, Gökova Körfezi, Milas açıkları (Muğla) – 1.2

02:46 – Altıeylül (Balıkesir) – 0.8

02:19 – Erzin (Hatay) – 1.6

02:07 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.7

01:43 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.7

01:39 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.3

01:26 – Yazıhan (Malatya) – 1.7

01:20 – Şarköy (Tekirdağ) – 1.1

00:20 – Kiğı (Bingöl) – 1.6

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