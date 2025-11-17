Son depremler 17 Kasım 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa deprem oldu mu?
Bugün ülkenin çeşitli yerlerinde sarsıntılar kaydedildi. En çok deprem olan bölgeler yine Balıkesir Sındırgı ve Ege Denizi olarak öne çıktı. Vatandaşlar bu sarsıntıların büyüklüğünü ve zamanını öğrenmek isterken "son depremler" aramasına başvuruyor. İşte son veriler...
Balıkesir Sındırgı'da depremlerin ardı arkası kesilmezken bazı bölgelerde de bugün ufak çaplı depremler yaşandı. Vatandaşlar her gün listeyi kontrol etmek ve verileri incelemek istiyor. İşte bugün AFAD'ın geçtiği son depremler listesi...
17 Kasım 2025 son depremler listesi
10.10 – Ardeşen (Rize) – 1.7
10.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10.04 – Simav (Kütahya) – 1.3
10.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09.40 – Merkez (Bingöl) – 1.2
09.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
09.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09.20 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.3
09.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09.15 – Refahiye (Erzincan) – 2.5
09.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09.03 – Merkez (Bingöl) – 1.6
09.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.33 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.5
08.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.31 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.7
08.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.11 – Merkez (Bingöl) – 2.0
08.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
07.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
07.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
07.14 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.6
07.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
07.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.56 – Pütürge (Malatya) – 1.3
06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.36 – Simav (Kütahya) – 1.0
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.26 – Horasan (Erzurum) – 1.6
06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4