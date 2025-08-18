Son depremler 18 Ağustos 2025 listesi... Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Balıkesir'de artçıların ardı arkası kesilmiyor. Bugün yine onlarca deprem kaydedilirken 4'ten büyük bir deprem daha yaşandı. Son depremler araması yine hız kesmeden devam ediyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Balıkesir depreminin artçıları sürüyor. Bugün yine bölge halkı 4.2'lik depremle korku yaşadı. Bölgede depremlerin ardı arkası kesilmezken son depremler araması da artıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...
Son depremler 18 Ağustos 2025 listesi...
11:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.2
11:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.6
11:14 – Kale (Malatya) – 2.2
11:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11:00 – Çaygören Barajı, Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10:49 – Darende (Malatya) – 2.2
10:46 – Akhisar (Manisa) – 1.0
10:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
10:40 – Bala (Ankara) – 0.9
10:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
10:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:21 – Akhisar (Manisa) – 0.9
10:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
10:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:08 – Doğanşehir (Malatya) – 2.6
10:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4