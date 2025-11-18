SON DEPREMLER... 18 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Balıkesir ve Ege Denizi'nde hareketlilik devam ediyor. Sındırgı'daki depremlerin ardı arkası kesilmezken vatandaşlar her gün olduğu gibi son verileri incelemek istiyor. Bu sebeple "son depremler" araması yine hızlanmış durumda... İşte AFAD'ın geçtiği liste...
Son depremler listesi yoğun şekilde kontrol ediliyor. Balıkesir Sındırgı'da depremler hala devam ederken Ege Denizi'nde son zamanlarda haraketlilik yaşanıyor. Bölgede son günlerde 4 ve üzeri birçok deprem kaydedildi. Bugün yine sarsıntı olup olmadığı merak ediliyor. İşte son durum...
Son depremler listesi (18 Kasım 2025)
08.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.42 – Gördes (Manisa) – 1.5
07.41 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.8
07.31 – Simav (Kütahya) – 1.9
07.27 – Simav (Kütahya) – 2.7
07.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.07 – Gerede (Bolu) – 1.0
07.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
06.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.32 – Akdeniz – 2.9
06.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.21 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.1
06.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
05.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.35 – Battalgazi (Malatya) – 1.2
05.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
05.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
05.15 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.3
05.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.14 – Arguvan (Malatya) – 1.5
05.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
05.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
04.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
04.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.38 – Ege Denizi (Datça açıkları) – 1.7
04.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.55 – Yığılca (Düzce) – 1.3
03.54 – Şuhut (Afyonkarahisar) – 1.0
03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03.25 – Ege Denizi – 3.2
03.22 – Ege Denizi – 3.6
03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
03.05 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.7
03.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
02.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
02.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.37 – Ege Denizi (Karaburun açıkları) – 2.0
02.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.46 – Marmara Denizi (Şarköy açıkları) – 1.4
01.46 – Tercan (Erzincan) – 1.0
01.44 – Gelendost (Isparta) – 1.1
01.35 – Akhisar (Manisa) – 1.3
01.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
01.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
01.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
00.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
00.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
00.40 – Ortahisar (Trabzon) – 1.4
00.26 – Akhisar (Manisa) – 1.2
00.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
00.18 – Ege Denizi – 3.5
00.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
00.04 – Ege Denizi – 4.8
23.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
23.50 – Gölova (Sivas) – 1.4
23.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4