SON DEPREMLER... 18 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Son depremler listesi yoğun şekilde kontrol ediliyor. Balıkesir Sındırgı'da depremler hala devam ederken Ege Denizi'nde son zamanlarda haraketlilik yaşanıyor. Bölgede son günlerde 4 ve üzeri birçok deprem kaydedildi. Bugün yine sarsıntı olup olmadığı merak ediliyor. İşte son durum...

Son depremler listesi (18 Kasım 2025)

08.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.42 – Gördes (Manisa) – 1.5

07.41 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.8

07.31 – Simav (Kütahya) – 1.9

07.27 – Simav (Kütahya) – 2.7

07.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.07 – Gerede (Bolu) – 1.0

07.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

06.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.32 – Akdeniz – 2.9

06.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.21 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.1

06.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

05.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

05.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.35 – Battalgazi (Malatya) – 1.2

05.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

05.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

05.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

05.15 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.3

05.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.14 – Arguvan (Malatya) – 1.5

05.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

05.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

05.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

04.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

04.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.38 – Ege Denizi (Datça açıkları) – 1.7

04.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.55 – Yığılca (Düzce) – 1.3

03.54 – Şuhut (Afyonkarahisar) – 1.0

03.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

03.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.25 – Ege Denizi – 3.2

03.22 – Ege Denizi – 3.6

03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

03.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

03.05 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.7

03.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

02.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

02.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

02.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.37 – Ege Denizi (Karaburun açıkları) – 2.0

02.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.46 – Marmara Denizi (Şarköy açıkları) – 1.4

01.46 – Tercan (Erzincan) – 1.0

01.44 – Gelendost (Isparta) – 1.1

01.35 – Akhisar (Manisa) – 1.3

01.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

01.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

01.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

00.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

00.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

00.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

00.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

00.40 – Ortahisar (Trabzon) – 1.4

00.26 – Akhisar (Manisa) – 1.2

00.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

00.18 – Ege Denizi – 3.5

00.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

00.04 – Ege Denizi – 4.8

23.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

23.50 – Gölova (Sivas) – 1.4

23.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4