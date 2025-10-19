Son depremler 19 Ekim 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Her gün olduğu gibi bugün de "son depremler" araması yapılıyor. 19 Ekim'de de onlarca sarsıntı kaydedilirken vatandaşlar bu verileri incelemek istiyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...

Son depremler (19 Ekim 2025)

09.27 – Köyceğiz (Muğla) – 1.9

09.23 – Battalgazi (Malatya) – 1.0

09.21 – Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – 2.6

08.53 – Milas (Muğla) – 1.0

08.49 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.9

08.11 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.01 – Ege Denizi, Karaburun (İzmir) – 1.4

07.45 – Ula (Muğla) – 1.1

07.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.32 – Ula (Muğla) – 0.9

07.01 – Samandağ (Hatay) – 2.9

07.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.57 – Simav (Kütahya) – 1.4

06.52 – Soma (Manisa) – 1.7

06.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06.41 – Pütürge (Malatya) – 1.0

06.39 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.7

06.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

06.19 – Simav (Kütahya) – 2.0

05.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

05.36 – Çal (Denizli) – 1.1

05.35 – Baskil (Elazığ) – 0.8

05.30 – Feke (Adana) – 1.7

05.21 – Simav (Kütahya) – 0.8

05.20 – Pütürge (Malatya) – 1.3

05.19 – Simav (Kütahya) – 0.8

05.04 – Gördes (Manisa) – 0.7

04.55 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 3.2

04.55 – Simav (Kütahya) – 0.8

04.53 – Feke (Adana) – 2.9

04.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.47 – Hisarcık (Kütahya) – 1.0

04.41 – Simav (Kütahya) – 1.1

04.40 – Battalgazi (Malatya) – 1.3

04.34 – Simav (Kütahya) – 1.0

04.16 – Ege Denizi, Bodrum (Muğla) – 2.5

04.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.12 – Köyceğiz (Muğla) – 1.1

04.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.05 – Merkez (Isparta) – 1.4

03.56 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.6

03.48 – Şereflikoçhisar (Ankara) – 0.9

03.45 – Simav (Kütahya) – 1.2

03.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.31 – Salihli (Manisa) – 0.8

03.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

03.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

02.50 – Tuşba (Van) – 1.7

02.23 – Simav (Kütahya) – 0.8

02.16 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.9

02.09 – Ula (Muğla) – 1.4

02.07 – Köyceğiz (Muğla) – 1.1

01.43 – Marmara Denizi, Bakırköy (İstanbul) – 1.8

01.40 – Ula (Muğla) – 1.1

01.39 – Bulanık (Muş) – 1.0

01.35 – Merzifon (Amasya) – 1.1

01.28 – Yatağan (Muğla) – 1.3

01.25 – Doğubayazıt (Ağrı) – 1.6

01.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9

01.16 – Söke (Aydın) – 1.1

01.02 – Doğubayazıt (Ağrı) – 1.5

01.00 – Pütürge (Malatya) – 0.8

00.53 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.2

00.44 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.2

00.36 – Datça (Muğla) – 1.3

00.21 – Koçarlı (Aydın) – 1.5