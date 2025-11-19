Son depremler 19 Kasım 2025... Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri

AFAD ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre ülkemizde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. bu depremler 4 büyüklüğünü geçmedi. Vatandaşlar en son hangi bölgede ne büyüklükte sarsıntı yaşandığını öğrenmek için aramalarını sıklaştırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler şöyle...

Son depremler (19 Kasım 2025)

08.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.52 – Kadirli (Osmaniye) – 1.4

08.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.46 – Acıpayam (Denizli) – 1.2

08.35 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.1

08.27 – Akdeniz – 2.3

08.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.59 – Gazibaf (GKRY) – 2.3

07.58 – Simav (Kütahya) – 1.6

07.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

07.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

06.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.45 – Ladik (Samsun) – 1.6

06.42 – Simav (Kütahya) – 1.3

06.37 – Refahiye (Erzincan) – 1.7

06.31 – Sivrice (Elazığ) – 2.5

06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.16 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5

06.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.11 – Niksar (Tokat) – 1.7

05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.52 – Ilgaz (Çankırı) – 1.8

05.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

05.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.09 – Merkez (Bolu) – 1.8

05.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

04.45 – Kaman (Kırşehir) – 0.8

04.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.02 – Gördes (Manisa) – 1.0

04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.48 – Yahyalı (Kayseri) – 1.7

03.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.27 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.5

03.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.11 – Şenkaya (Erzurum) – 1.5

03.03 – Gördes (Manisa) – 1.4

02.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

02.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.07 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.7

02.04 – Gördes (Manisa) – 2.3

02.02 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.0

01.57 – Battalgazi (Malatya) – 2.0

01.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

01.26 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.8

01.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

01.15 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.5

01.10 – Akdeniz – 2.4

01.06 – Battalgazi (Malatya) – 1.1

01.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.02 – Yazıhan (Malatya) – 1.1

00.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

00.46 – Karnobat (Bulgaristan) – 2.0

00.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

00.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

00.40 – Gördes (Manisa) – 1.3

00.37 – Emirdağ (Afyonkarahisar) – 2.0

00.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

00.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

00.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

00.21 – Beypazarı (Ankara) – 1.1

00.14 – Ege Denizi – 1.8

00.00 – Simav (Kütahya) – 1.6