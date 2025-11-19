Son depremler 19 Kasım 2025... Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri
Yurdun birçok ilinde depremler yaşanıyor. Bugün yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek için yine "son depremler" aramasını yapıyor. İşte son veriler...
AFAD ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre ülkemizde çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. bu depremler 4 büyüklüğünü geçmedi. Vatandaşlar en son hangi bölgede ne büyüklükte sarsıntı yaşandığını öğrenmek için aramalarını sıklaştırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler şöyle...
Son depremler (19 Kasım 2025)
08.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.52 – Kadirli (Osmaniye) – 1.4
08.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.46 – Acıpayam (Denizli) – 1.2
08.35 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.1
08.27 – Akdeniz – 2.3
08.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.59 – Gazibaf (GKRY) – 2.3
07.58 – Simav (Kütahya) – 1.6
07.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
06.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.45 – Ladik (Samsun) – 1.6
06.42 – Simav (Kütahya) – 1.3
06.37 – Refahiye (Erzincan) – 1.7
06.31 – Sivrice (Elazığ) – 2.5
06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.16 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5
06.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.11 – Niksar (Tokat) – 1.7
05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.52 – Ilgaz (Çankırı) – 1.8
05.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
05.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.09 – Merkez (Bolu) – 1.8
05.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.45 – Kaman (Kırşehir) – 0.8
04.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
04.02 – Gördes (Manisa) – 1.0
04.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.48 – Yahyalı (Kayseri) – 1.7
03.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.27 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.5
03.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.11 – Şenkaya (Erzurum) – 1.5
03.03 – Gördes (Manisa) – 1.4
02.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.07 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.7
02.04 – Gördes (Manisa) – 2.3
02.02 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.0
01.57 – Battalgazi (Malatya) – 2.0
01.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
01.26 – Ekinözü (Kahramanmaraş) – 1.8
01.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
01.15 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.5
01.10 – Akdeniz – 2.4
01.06 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
01.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.02 – Yazıhan (Malatya) – 1.1
00.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
00.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
00.46 – Karnobat (Bulgaristan) – 2.0
00.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
00.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
00.40 – Gördes (Manisa) – 1.3
00.37 – Emirdağ (Afyonkarahisar) – 2.0
00.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
00.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
00.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
00.21 – Beypazarı (Ankara) – 1.1
00.14 – Ege Denizi – 1.8
00.00 – Simav (Kütahya) – 1.6