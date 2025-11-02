SON DEPREMLER 2 KASIM 2025: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem verileri merak ediliyor. Bugün yine Balıkesir Sındırgı'da onlarca artçı deprem meydana geldi. Binlerce kişi en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek isterken "Az önce deprem mi oldu" sorusu sıkça geliyor.

Son depremler (2 Kasım 2025)

09.25 – Simav (Kütahya) – 2.1

09.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

08.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

08.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

08.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5

08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

08.04 – Yazıhan (Malatya) – 1.5

08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

07.50 – Çerkeş (Çankırı) – 1.6

07.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

07.31 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.8

07.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

07.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.13 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.7

07.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

07.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

06.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.25 – Keçiborlu (Isparta) – 1.0

06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

06.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8

05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.19 – Kulu (Konya) – 1.7

05.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

05.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

04.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

04.46 – Ege Denizi – 2.9

04.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9

04.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

04.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

03.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

03.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

03.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

03.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

03.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

03.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.07 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3

03.05 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9

03.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.02 – Simav (Kütahya) – 1.4