Son depremler 20 Şubat 2026 listesi... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yurdun birçok bölgesinde depremler yaşanıyor. 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremler korkuya neden oluyor. Bugün Hatay'da yaşanan deprem yürekleri ağza getirdi. Vatandaşlar yine sıklıkla "son depremler" araması yapıyor.

08.27 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.23 - Sincik (Adıyaman) - 1.9

07.52 - Kozan (Adana) - 2.1

07.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

07.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

07.09 - Silifke (Mersin) - 1.3

07.08 - Bulanık (Muş) - 1.9

06.33 - Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) - 2.4

06.24 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 2.6

06.15 - Kemah (Erzincan) - 1.7

06.10 - Kırıkhan (Hatay) - 4.2

06.08 - Hisarcık (Kütahya) - 1.0

05.27 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0

05.20 - Akköprü Barajı, Dalaman (Muğla) - 1.0

05.18 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3

05.06 - Simav (Kütahya) - 1.1

04.53 - Yusufeli (Artvin) - 1.5

04.51 - Simav (Kütahya) - 0.9

04.40 - Yusufeli (Artvin) - 1.1

04.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

04.06 - Kızılcahamam (Ankara) - 1.8

04.00 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 1.7

03.47 - Simav (Kütahya) - 1.3

03.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

02.34 - Aladağ (Adana) - 1.6

02.15 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.5

01.52 - Düziçi (Osmaniye) - 1.8

01.32 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

01.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

00.53 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

00.38 - Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) - 1.2

00.36 - Akçadağ (Malatya) - 1.5

00.31 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.6

00.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

00.01 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9