Son depremler 20 Şubat 2026 listesi... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Halk büyük panik yaşarken yine "son depremler" araması hızlandı. Vatandaşlar AFAD'ın sitesini kontrol ediyor ve "Deprem mi oldu" sorusunu yöneltiyor.
Yurdun birçok bölgesinde depremler yaşanıyor. 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremler korkuya neden oluyor. Bugün Hatay'da yaşanan deprem yürekleri ağza getirdi. Vatandaşlar yine sıklıkla "son depremler" araması yapıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
08.27 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.23 - Sincik (Adıyaman) - 1.9
07.52 - Kozan (Adana) - 2.1
07.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
07.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
07.09 - Silifke (Mersin) - 1.3
07.08 - Bulanık (Muş) - 1.9
06.33 - Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) - 2.4
06.24 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 2.6
06.15 - Kemah (Erzincan) - 1.7
06.10 - Kırıkhan (Hatay) - 4.2
06.08 - Hisarcık (Kütahya) - 1.0
05.27 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0
05.20 - Akköprü Barajı, Dalaman (Muğla) - 1.0
05.18 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3
05.06 - Simav (Kütahya) - 1.1
04.53 - Yusufeli (Artvin) - 1.5
04.51 - Simav (Kütahya) - 0.9
04.40 - Yusufeli (Artvin) - 1.1
04.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
04.06 - Kızılcahamam (Ankara) - 1.8
04.00 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 1.7
03.47 - Simav (Kütahya) - 1.3
03.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
02.34 - Aladağ (Adana) - 1.6
02.15 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.5
01.52 - Düziçi (Osmaniye) - 1.8
01.32 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
01.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
00.53 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
00.38 - Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) - 1.2
00.36 - Akçadağ (Malatya) - 1.5
00.31 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.6
00.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
00.01 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9