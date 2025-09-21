Son depremler 21 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu?
Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından her gün takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler, sık sık öğrenilmeye çalışılıyor. Günün erken saatlerinden itibaren binlerce kişi "son depremler" araması yapıyor. İşte bugün yanan sarsıntıların listesi...
Yurdun dört bir yanında bugün yine onlarca sarsıntı yaşandı. Her gün "son depremler" araması yapılıyor ve en son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. Öte tandan en ufak bir sarsıntı yaşaya vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu" diye de soruyor. İşte detaylar...
Son depremler listesi (21 Eylül 2025)
10:28 – Gürün (Sivas) – 2.0
10:27 – Gürün (Sivas) – 2.2
10:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
10:09 – Gürün (Sivas) – 3.2
10:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
09:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:56 – Simav (Kütahya) – 1.6
09:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09:40 – Kale (Malatya) – 1.5
09:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:12 – Simav (Kütahya) – 1.0
09:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:08 – Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) – 1.3
09:06 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.2
08:49 – Pütürge (Malatya) – 1.3
08:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:28 – Ödemiş (İzmir) – 1.0
08:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:01 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.7
07:40 – Biga (Çanakkale) – 1.7
07:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:15 – Pazarlar (Kütahya) – 1.3
06:58 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.5
06:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06:32 – Kadirli (Osmaniye) – 1.5
06:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:24 – Simav (Kütahya) – 1.5