Son depremler 21 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem oldu mu?

Yurdun dört bir yanında bugün yine onlarca sarsıntı yaşandı. Her gün "son depremler" araması yapılıyor ve en son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. Öte tandan en ufak bir sarsıntı yaşaya vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu" diye de soruyor. İşte detaylar...

Son depremler listesi (21 Eylül 2025)

10:28 – Gürün (Sivas) – 2.0

10:27 – Gürün (Sivas) – 2.2

10:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

10:09 – Gürün (Sivas) – 3.2

10:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

09:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

09:56 – Simav (Kütahya) – 1.6

09:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

09:40 – Kale (Malatya) – 1.5

09:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

09:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09:12 – Simav (Kütahya) – 1.0

09:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09:08 – Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) – 1.3

09:06 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.2

08:49 – Pütürge (Malatya) – 1.3

08:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08:28 – Ödemiş (İzmir) – 1.0

08:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08:01 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.7

07:40 – Biga (Çanakkale) – 1.7

07:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07:15 – Pazarlar (Kütahya) – 1.3

06:58 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.5

06:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

06:32 – Kadirli (Osmaniye) – 1.5

06:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06:24 – Simav (Kütahya) – 1.5