Son depremler 21 Kasım 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
21 Kasım 2025 Cuma günkü son depremler merak ediliyor. Bugün Balıkesir, Kütahya, Manisa'da yine sarsıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu merak ediyor. İşte son veriler...
Bugün ülkemizde yine onlarca deprem kaydedildi. Bu depremlerin büyük bölümü Balıkesir Sındırgı'da meydana geldi. Neyse ki bu sarsıntılar büyük şiddette yaşanmadı. Vatandaşlar son verileri kontrol etmek için yine "son depremler" aramasına ağırlık verdi.
Son depremler (21 Kasım 2025)
09.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09.45 – Simav (Kütahya) – 1.2
09.41 – Ege Denizi, Foça (İzmir) – 2.0
09.32 – Gördes (Manisa) – 1.2
09.21 – Gördes (Manisa) – 1.1
09.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.46 – Pütürge (Malatya) – 1.8
08.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.39 – Yunak (Konya) – 0.9
08.18 – Akdeniz – 3.5
08.18 – Gördes (Manisa) – 0.9
08.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.07 – Hasanbeyli (Osmaniye) – 2.3
08.02 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.4
07.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.37 – Simav (Kütahya) – 1.0
07.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.25 – Elmadağ (Ankara) – 0.9
07.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
07.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.46 – Kadirli (Osmaniye) – 1.2
06.45 – Merkez (Bolu) – 1.0
06.33 – Gördes (Manisa) – 1.0
06.30 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.6
06.29 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
06.27 – Beypazarı (Ankara) – 1.4
06.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06.22 – Pütürge (Malatya) – 1.7
06.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.10 – Kozan (Adana) – 1.1
05.56 – Beypazarı (Ankara) – 1.6
05.56 – Gördes (Manisa) – 1.5
05.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.13 – Dazkırı (Afyonkarahisar) – 1.2
05.07 – Erbaa (Tokat) – 0.7
04.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
04.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
03.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
03.28 – Akseki (Antalya) – 1.4
03.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
03.08 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.1
02.54 – Simav (Kütahya) – 1.2
02.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
02.45 – Marmara Denizi, Beylikdüzü (İstanbul) – 1.7
02.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.21 – Merkez (Bingöl) – 1.1
02.18 – Gediz (Kütahya) – 1.2
02.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.08 – Gördes (Manisa) – 1.3
02.07 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.0
01.55 – Kozluk (Batman) – 1.2
01.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
01.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
01.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.15 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.4
01.07 – Münbiç (Suriye), Karkamış (Gaziantep) – 1.8
01.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
00.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
00.39 – Saimbeyli (Adana) – 1.5
00.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
00.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
00.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
00.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3