Son depremler 21 Mart 2026 listesi... Deprem mi oldu? AFAD son veriler

Yurt genelinde yaşanan sarsıntılar sürekli takip ediliyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. Vatandaşlar listeyi görmek adına "son depremler" araması yapıyor.

13.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

13.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

13.33 - Altıeylül (Balıkesir) - 2.3

13.32 - Altıeylül (Balıkesir) - 2.2

13.24 - Ege Denizi, Foça açıkları (İzmir) - 1.5

13.15 - Saimbeyli (Adana) - 1.3

13.07 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 2.6

12.13 - Pütürge (Malatya) - 1.2

11.52 - Güney (Denizli) - 1.0

11.51 - Varto (Muş) - 1.3

11.44 - Simav (Kütahya) - 1.6

11.44 - Ereğli (Konya) - 2.0

11.34 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.8

11.14 - Bayramören (Çankırı) - 1.4

11.12 - Simav (Kütahya) - 1.1

11.02 - Akdeniz - 1.7

10.52 - Yatağan (Muğla) - 1.8

10.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

10.28 - Gediz (Kütahya) - 1.3

10.24 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

10.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

09.55 - Sincik (Adıyaman) - 1.1

09.54 - Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) - 1.7

09.38 - Abhazya açıkları, Hopa (Artvin) çevresi - 1.5

09.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

08.57 - Battalgazi (Malatya) - 1.0

08.48 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 1.5

08.32 - Simav (Kütahya) - 1.5

08.26 - Simav (Kütahya) - 1.9

08.08 - Ege Denizi - 2.6

08.03 - Marmara Denizi, Süleymanpaşa açıkları (Tekirdağ) - 2.0

08.01 - Seydikemer (Muğla) - 1.4

07.44 - Sarayköy (Denizli) - 1.0

07.40 - Ula (Muğla) - 1.6

07.32 - Simav (Kütahya) - 1.1