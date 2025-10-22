Son depremler 22 Ekim 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri
Bugün Akdeniz'deki 4.5 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Ortaca halkı büyük korku yaşarken yine "son depremler" araması hızlandı. Vatandaşlar son verileri incelemek isterken "Az önce deprem mi oldu" soruları da sıklaşıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...
Bugün Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler yeniden "son depremler" listesine çevrildi. Özellikle Akdeniz’de meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri kontrol ediliyor. İşte bugün yaşanan son depremlerin listesi...
Son depremler listesi (22 Ekim 2025)
05.08 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 2.4
05.14 – Hekimhan (Malatya) – 2.9
05.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.30 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.1
05.45 – Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) – 4.5
05.52 – Simav (Kütahya) – 0.9
05.56 – Sumbas (Osmaniye) – 1.5
06.09 – Kozan (Adana) – 1.5
06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
06.14 – Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) – 1.4
06.26 – Arguvan (Malatya) – 1.4
06.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.32 – Yazıhan (Malatya) – 1.4
06.50 – Simav (Kütahya) – 2.1
07.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.20 – Torbalı (İzmir) – 2.1
07.31 – Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) – 1.7
07.31 – Simav (Kütahya) – 2.1
07.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.46 – Sumbas (Osmaniye) – 0.9
08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.09 – Kozan (Adana) – 1.5
08.16 – Hekimhan (Malatya) – 1.6
08.16 – Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) – 2.5
08.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.32 – Simav (Kütahya) – 1.2
08.53 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.4
08.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09.03 – Hisarcık (Kütahya) – 1.1